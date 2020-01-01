ZERO 消除了当前互联网平台和社交网络使用的核心有问题的激励措施，这些激励措施旨在透过广告、游戏化和不透明的演算法来操纵人类的注意力和选择。 ZERO 断言，这些问题是企业信托责任和准则层面存在的更深层结构性问题的症状。即，公司的法律结构和纯云架构造成的激励和资讯不对称，以及人类注意力交换所产生的寻租行为。我们需要的是一个透明的结构，使成员能够保留对其资料、个人隐私和线上体验的控制，同时分享选择（平台治理）以及个人和集体参与所产生的经济优势。