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MELOS
Melos 是一個去中心化的元+音樂 web3 協作平台，於 2020 年在台灣成立，面向音樂家和音樂創作者。 Melos Studio 是一個基於 ETH、BSC 和 FLOW 區塊鏈的全新獨特的創作賺取音樂生態系統。 無論您是休閒音樂愛好者還是經驗豐富的音樂家/製作人，Melos 平台提供的工具和功能不僅可以讓您享受音樂，還可以讓 NFT 更上一層樓。
概况
币种名称
MELOS
发行时间
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