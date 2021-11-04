MELI 是獨特戰鬥遊戲採用個性化象徵取代NFT，在遊戲中稱為Meliora。玩家在獲得 Meliora 時有多種選擇，他們可以與 PvP 或 PvE 進行戰鬥以獲得獎勵、提高排名或結合兩個 NFT 以創建具有特殊能力的新的獨特角色 NFT。 MELI以拉丁語化為小名Meliora代表“更好“，是一類結合戰鬥遊戲者排名、晉級、耕種等玩法的區塊鏈遊戲。 MELI遊戲團隊的目標是成為一個元界，玩家都可以通過熟練的遊戲玩法和在各種遊戲中對系統的貢獻來賺取通證。同時第三方也可以輕鬆得取數據，允許相關社區開發人員在構建更美好的工具和體驗。