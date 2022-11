MEAN

MeanFi 是一個由 Mean Protocol 提供的支持自我託管、無需許可和無需信任的 web3 銀行應用程序,為世界各地的個人和企業提供日常銀行業務和零售投資銀行業務流程。 MeanFi 既是生產 web3 應用程序,也是 Mean Protocol智能合約的參考實現,開發人員可以將其用作構建利用 Mean Protocol的應用程序的起點。