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MDX
Mdex是一個基於資金池理念的自動做市去中心化交易所，功能上類似於市面上的一些DEX，但在此基礎上，提出並實現了基於火幣生態鏈和以太坊的雙鏈DEX模型。融合了火幣生態鏈交易費低廉和以太坊生態圈繁榮的優勢，並支持流動性和交易雙重挖礦機制。
概况
币种名称
MDX
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