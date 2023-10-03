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MCOIN
MCOIN 是 M20 Chain 原生代币，是一种安全且对开发人员友好的区块链，旨在将下一个十亿用户带入 Web3。 M20 旨在加速加密经济，这将有助于透过交易工具、Play-to-Earn 游戏扩大web3 建构者和创作者的生态系统，并最终成为开放元宇宙的基础设施，提供教育计划、行销和商业机会以及虚拟娱乐服务。该计画的主要目的是透过多链方法使更广泛的社区可以访问生态系统。 MCOIN 将创建一座桥梁，透过该桥梁使用者可以存取许多不同的生态系统。
概况
币种名称
MCOIN
发行时间
--
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发行价格
--
发行总量
500,000,000
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