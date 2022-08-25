MonkeyLeague 是下一代电子竞技虚拟世界，让玩家能够创造、玩耍、竞争和赚钱。 MonkeyLeague 将高产值的多人游戏与 Solana 区块链、NFT 和去中心化金融相结合，提供了一款令人兴奋的、基于回合的、通过游戏赚钱的足球游戏，该游戏易于学习但难以掌握。