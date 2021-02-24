Mask Network是一個幫助用戶從Web2.0無縫過渡到Web3.0的門戶。它允許用戶在傳統社交巨頭的平臺上，無縫發送加密資訊、加密貨幣，甚至是去中心化應用（比如 DeFi 、NFT 和 DAO）。