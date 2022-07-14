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MART
ArtMeta 在一个富有远见、渲染精美的数字世界中将顶级画廊及其艺术家、收藏家联系起来，为展示和销售艺术品提供了一种独特的新范式。 ArtMeta 不仅仅是一个元宇宙，它是一个综合平台，旨在为艺术家和画廊提供参与蓬勃发展的 NFT 市场所需的工具。通过这些工具及其 $MART 代币，ArtMeta 将美术和加密世界联合起来，创造了一个可行的数字经济来永久支持它们。艺术爱好者将能够以一种全新的、身临其境的方式体验美术，参与 ArtMeta 主办的活动和高端展览，以及直接从世界级艺术画廊和艺术家那里购买极其稀有的基于 NFT 的艺术品。
概况
币种名称
MART
发行时间
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