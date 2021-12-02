Mars4是一個Metaverse和P2E遊戲生態系統，在這裏你可以探索一個地理上準確的3D虛擬火星，擁有並定製你的土地，甚至可以收穫世界上第一個創收的NFT！Mars4是一種新的遊戲系統，它是一種新的遊戲方式。