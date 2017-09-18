""Decentraland 是一個分佈式共用虛擬平臺。在這個平臺上，用戶可以流覽和發現內容，並與其他人和實體互動。用戶還可以通過基於區塊鏈的土地帳本宣稱對虛擬領地的所有權。領地由直角坐標（X,Y）來劃定，其所有者可以決定領地上發佈的內容，包括從靜態 3D 場景到遊戲等互動式系統。領地是存儲在以太坊智能合同中的不可替代的、可轉移的稀有數字資產，可用名為 MANA 的 ERC20 代幣購買。MANA 還可以用來購買虛擬世界中的數字商品和服務。""