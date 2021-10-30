Lunr是一個功能型代幣，用於獎勵LunarCrush用戶在LunarCrush平台中付出的努力。 LunarCrush提供加密貨幣的社交洞察，訪問這些數據是絕對免費的。比起讓用戶付費訂閱，讓他們看到糟糕的廣告，或出售數據，該團隊設計了一系列平台上的獎勵活動。