Lucretius 是一款完全去中心化、基於網絡的虛擬世界遊戲，充滿了無盡的樂趣和冒險。 這是一個令人興奮的新綜合體，您可以在其中與其他用戶聯繫、結交新朋友、參加社區活動、贏得比賽、在市場上交換 NFT 以及許多其他有趣的活動。