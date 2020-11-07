Lattice去中心化金融（DeFi）應用採用以太坊和Constellation相結合的Hypergraph傳輸協議（HGTP），其願景是推動世界加密資產的金融交易解決方案並使其現代化。Lattice通過先進的AMM演算法為用戶和流動性提供商賦能。Lattice（LTX）是平臺的治理代幣，持幣者可在交易費用、通貨膨脹/緊縮等方面參與投票決定。