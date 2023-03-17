LSDx 是适用于所有 LSD 的超流动协议。我们的目标是优化 liquid staking liquid staking derivatives (LSD) 资产的财务价值，解决其流动性有限和缺乏多样化金融场景的问题，这些问题阻碍了它们与各种 DeFi 协议的连接。 LSD Token 是平台的治理代币，用于对与 LSDx 的开发和管理相关的提案和决策进行投票。