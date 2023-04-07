Liquid staking protocols 通过质押为您提供被动收入的好处，同时仍允许您保留资产的流动性。一般而言，您的质押资金是锁定的，在锁定期间不能用于任何用途。通过流动性质押，您的流动性将通过所谓的衍生代币返还给您，因此得名流动性质押衍生品。这种流动性使您可以继续赚取被动收入，同时提供使用该衍生代币探索其他 DeFi 机会的灵活性。