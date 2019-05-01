Livepeer是一種基於以太坊區塊鏈的開源式視頻直播平臺服務。Livepeer Token（LPT）是Livepeer網路的協議代幣。持幣者可以將代幣綁定到代碼轉換器以代表您執行工作，並且每天賺取新的代幣和收益。