LoopNetwork 是一个支持智能合约的数字货币框架，没有以太坊等先前框架的适应性和安全性障碍。该项目允许各方使用代码来指示执行协议容量的虚拟机 (VM) 的行为来制定精明的合同。 LoopNetwork 致力于解决适应性和易用性问题，同时不影响去中心化并使用现有的开发者社区和生态系统。