Tokenlon是ImToken團隊孵化的DEX，是基於區塊鏈網路實現的去中心化交易支付結算協議。LON 是 Tokenlon 發行的應用型代幣，全稱 Tokenlon Network Token，用於激勵網路生態中參與的各方，確保各方能夠參與並協力推動生態的發展