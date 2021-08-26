Lithium Finance 是第一個借助集體智慧為非上市、非流動資產提供準確和及時定價的鏈上預言機，能夠利用集體智慧為現實世界中的 Pre-IPO 股票、私募股權以及非流動資產等難以估值的資產定價。 Lithium Finance 為 DeFi 與傳統金融之間架起一座橋樑，拓寬投資市場的寬度。 Lithium Finance 的定價是 PitchBook 和 Crunchbase 等平台的一個集體智能版本，由加密貨幣激勵機制提供支持，該激勵機制利用以太坊全球資產軌道的不變性來可靠地提供高質量信息，從根本上解決了私人市場中的信息不對稱問題。