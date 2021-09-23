Only1 是一個將社交媒體、NFT 市場、可擴展的區塊鍊和原生代幣 LIKE 結合在一起，允許創作者輸出內容並與他們的粉絲直接分享的新型社交媒體平台。創作者可以直接創建 NFT ，而他們的粉絲則可以通過收集這些 NFT 進行投資、訪問和賺取，並根據參與度獲得獎勵，具體的功能包括創世 NFT 鑄造、用 LIKE 競標 Star NFT 等等。