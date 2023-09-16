LF（Logistic Fundamental）项目的全球布局项目注重现有的全球布局，其中包括电子商务市场，旨在开启一个新时代使用区块链技术的去中心化电子商务市场和全球分销市场。LF项目旨在向世界推广韩国的卓越品质，并成为韩国的中心作为推广韩国优秀K-beauty的纽带，打造无国界的全球电子商务市场/为全球消费者提供食品/时尚产品。