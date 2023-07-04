Lybra 协议是一项突破性的去中心化协议，旨在为动荡的加密货币世界带来稳定性。该协议以 LSD（流动性质押衍生品）为基础，最初利用 Lido Finance 发行的 ETH 权益证明和 stETH 作为主要组成部分，并计划在未来支持更多 LSD 资产。