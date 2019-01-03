市场
币币交易
HOT
合约交易
热门搜索
热点活动
交易
Mobile
请扫描下载MEXC APP，享受流畅的交易体验
无法下载？
Windows客户端
查看更多
lambda
LAMB/USDT
--
--
--
24h 最高价
0.000000
24h 最低价
0.000000
24h 成交量 (LAMB)
0.00
24h 成交额 (USDT)
0.00
24h 最高价
0.000000
24h 最低价
0.000000
24h 成交量 (LAMB)
0.00
24h 成交额 (USDT)
0.00
k线
通证信息
Loading..
基础版
TradingView
深度图
LAMB
Lambda是一個高速、安全且可擴展的區塊鏈基礎設施專案。Lambda是區塊鏈的數據存儲基礎架構，具有自己的鏈，用於計費、交易、加密和訪問控制。LAMB是Lambda專案的原生代幣，可用於創建消耗節點的記憶體和存儲資源。
概况
币种名称
LAMB
发行时间
2019-01-03 00:00:00
相关链接
白皮书
官网
区块查询
发行价格
0.01 USDT
发行总量
10,000,000,000
委托订单
0.000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
价格(USDT)
(LAMB)
(USDT)
0.000000
≈
$
0.00
最新成交
数量()
价格()
数量
()
时间
币币交易
5X-X 合约交易
币币交易
5X-X 合约交易
Maker
0.00%
/ Taker
0.00%
HOT
买入 LAMB
卖出 LAMB
限价
市价
划转
可用
--
USDT
买入价
USDT
买入量
LAMB
成交额
USDT
买入 LAMB
可用
--
LAMB
卖出价
USDT
卖出量
LAMB
成交额
USDT
卖出 LAMB
当前委托
(0)
历史委托
历史成交
当前持仓（0）
当前委托
(0)
历史委托
历史成交
当前持仓（0）
隐藏其他交易对
交易对
时间
类型
方向
全部
买
卖
价格
订单数量
委托金额
完成度
触发条件
全部撤单
全部
限价委托
限价止盈止损
只做Maker
网络稳定
API 文档
API 文档
媒体社群
提交工单
提交工单
在线客服
在线客服
Loading...