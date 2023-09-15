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KSN
Kissan Global 网络是一个去中心化平台，利用区块链技术帮助世界各地的农场社区。 该平台建立在农业权力下放和农产品跨境交换的原则之上，旨在创建一个更加公平和可持续的全球粮食体系。
概况
币种名称
KSN
发行时间
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