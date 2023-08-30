我们的项目是一个公开且易于扩展的第 1 层区块链，可优化交易费用和链上交易速度。我们的目标受众包括个人、企业或任何希望开发具有优化速度和成本效益的区块链产品的人。在下一阶段，我们将继续扩大区块链生态系统，开发面向链上业务解决方案的去中心化应用程序和集体产品。