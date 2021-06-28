KISHU INU成立於2021年4月，其目標是成為一個真正目的的分散型模因項目。 KISHU的使命是將流行的加密貨幣概念帶入主流。 與較早的，可比較的項目不同，KISHU向持有人介紹了下一代概念，例如無摩擦收益，NFT，分散交易等。 在上市的第一個月內，KISHU創造了歷史，市值超過20億美元，擁有13萬名持有者和100,000多名社交媒體關註者。 這是同類項目史無前例的裏程碑，證明了世界對該項目的信念。