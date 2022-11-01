Kenkado 拥有超过 300 万现有用户，是一款 RPG 游戏应用程序，玩家的目标是成为最强悍的战士。 这款游戏在日本非常受欢迎，它与许多动漫和武术战士合作。 KENKA-DO METAVERSE 将是一款衍生自这款应用游戏的 NFT 游戏，并重新设计了新角色和新环境。 KENKA-DO METAVERSE 将是一个 Play to Earn NFT 游戏，背景设定在“Kenkado Zenkoku Furyo Banzuke”世界的 10 年后，战斗在 Metaverse 中在世界各地展开。