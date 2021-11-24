KAKA NFT WORLD 是一個專註於元界區塊鏈遊戲領域的競技遊戲生態平臺。致力於結合NFT+DEFI在生態系統中的應用，以全球去中心化的理念構建跨鏈橋梁，整合全球品牌的各種IP，打造去中心化自治管理（DAO）。它旨在創建一個垂直於電競預測市場的預測協議，以及一個開放、透明、去中心化、完整的生態系統項目。