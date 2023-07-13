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KAF
KAIF 是一个人工智能驱动的平台，为寻求个人成长、技能发展和日常活动自动化的用户提供定制的数字孪生。所有个人数据、知识和经验都存储在数字护照中，用户可以在任何其他服务中使用。
概况
币种名称
KAF
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