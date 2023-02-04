JPEG'd 是一种新颖且革命性的借贷协议，它将使 NFT 持有者有机会获得其资产的信用，同时仍保留其所有权。该协议是完全去中心化的，由原生平台的代币持有者管理。 JPEG’d 还将与 DeFi 中的其他协议形成多种协同关系，以增加用户产生的价值。 JPEG'd 开发了一种创造性的保险机制，允许储户在清算时从 DAO 回购他们的 NFT。