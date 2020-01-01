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JD
狂热的加密爱好者和区块链探索者 Jade Ulutule 是 JDinsights 的幕后推手。凭借对去中心化金融（DeFi）的浓厚兴趣，Jade 创建了一个功能强大的平台，使用户能够毫不费力地跟踪他们在一系列 Base 和 Zkevm 多边形协议中的地址活动。随着 JDinsights 的不断发展，Jade 很高兴能推出即将推出的功能，包括桥接和交换功能，旨在提供一个一体化的解决方案，让用户随时了解情况，最大限度地发挥不断扩大的加密货币领域的潜力。
概况
币种名称
JD
发行时间
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