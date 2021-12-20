izumi Finance 最初通過 Uniswap V3 在以太坊上提供可編程流動性即服務（LaaS），然後將流動性服務擴展到內置 DEX 的多鏈。它將幫助流動性提供者在 Uniswap V3 上獲得額外的流動性挖掘獎勵以及交易費用。另一方面，它將幫助協議以有效和持久的方式吸引流動性。