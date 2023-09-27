Iustitia 是希腊的正义女神。这就是我们的 Iustitia代币（IUS）的灵感来源，它是第一个引入绿色采矿的代币。一种去中心化的代币将改变我们对金钱的看法。告别加密货币挖矿的能源密集型做法以及现金印刷和管理的有害二氧化碳排放。使用 IUSTITA Coin，您可以放心，您的交易不仅快速、安全，而且环保。