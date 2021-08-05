Ispolink 是基於 Binance Smart Chain 和 Polygon 的 2 層擴容技術新型跨鏈平台。其內部 AI 驅動的算法可以幫助區塊鏈公司無縫尋找行業領先的人才。 Spolink 可互操作的區塊鏈生態系統支持可擴展的去中心化支付和多種平台內代幣用途,旨在利用區塊鏈空間內的巨大人才庫。