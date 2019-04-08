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IRIS
IRISnet是基於Cosmos-SDK開發的跨鏈服務網絡，採用Bonded PoS共識，旨在為複雜的分佈式商業應用提供新一代公鏈基礎設施。IRISnet 創新地實現了社區參與的鏈上治理升級，節點和網路能在未來繼續進化，不必硬分叉就能平穩加載新功能，包括先進的跨鏈服務。
概况
币种名称
IRIS
发行时间
2019-04-08 00:00:00
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发行总量
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