Charged Particles 是一种允许用户将 ERC-20、ERC-721 和 ERC-1155 代币存入 NFT 的协议。稀缺的 NFT（例如艺术品、收藏品、虚拟房地产、游戏内物品等）现在可以转化为装有许多其他代币的篮子。本金可以在 NFT 内锁定，通过与 Aave 的代币集成，只需点击几下鼠标即可从这些 DeFi 收益生成资产中获得可编程收益。