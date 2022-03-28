iNFTspace，一個基於DAO激勵的NFT交易平台，將通過合作共同推動NFT領域的創造和價值增長。 iNFTspace旨在通過DAO社區建設和交易挖掘模式，支持NFT創作者更好地推廣作品和社區反饋。 iNFTspace 支持多種類型的 NFT 發行，包括藝術繪畫、音樂、視頻等，並且主要基於 Gas 費較低的 EVM 側鏈（Polygon、Double-A Chain、BSC 等），有效緩解了問題 ETH 的高額 Gas 費用，也將基於更高性能的公鏈覆蓋更廣泛的用戶群體和 NFT 應用場景。