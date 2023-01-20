Injective 的使命是通过去中心化创建一个真正自由和包容的金融体系。 凭借为金融构建的最快的区块链和即插即用的 Web3 模块，Injective 的生态系统正在使用具有高度互操作性、可扩展性和真正去中心化的 dApp 重塑破碎的金融系统。