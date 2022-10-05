Infinity Angel是壹款AA级游戏，玩法除了无尽RPG类型的PVE游戏模式外，还包括PVP和E-sport为主的横屏MOBA游戏。除了可以多种组合的皮肤鳄仆从的被动技外，拥有超过100套角色和仆从的多样化服装系统也是游戏的壹大亮点。从个人到企业，任何用户都可以轻松购买、出售和交易NFT。在3D Infinity Angel的壮观图形世界中，玩家可以通过武器配备或者服装装扮等多种方式使用NFT，在激烈对战中以获得可以交换和交易符合P2E标准的NFT物品。