iDeFiYieldProtocol (iDYP) 是以太坊、币安智能链和 Avalanche 上可用的 ERC-20 代币，在 DeFi Yield Protocol 生态系统中用作智能合约策略和即将推出的 Metaverse 的一部分。 iDYP 代币促进了对农场、回购、保险库和权益池的奖励。 DeFi Yield Protocol Metaverse 将使用 iDYP 作为关键代币，成为有趣的游戏赚钱游戏的关键组成部分。