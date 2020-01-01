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IDEA
Ideaology是一個區塊鏈項目，致力於在一個獨特的商業網絡平臺上連接三類用戶。連接在一個平臺上的創新者、開發者和投資者創造了一個生態系統，該系統涵蓋了從最初的想法到衆籌的四個步驟。作爲Ideaology生態系統的衆籌部分，我們將IDO作爲一個多鏈的固定交換應用。
概况
币种名称
IDEA
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