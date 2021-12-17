SportsIcon是一個NFT和體育元宇宙平台，旨在通過將人們與他們的體育英雄聯繫起來，徹底改變體育迷的生活。我們利用：代表這些偶像的故事和旅程的電影式NFT；與俱樂部和運動員的合作關係，使粉絲有機會在現實生活中見到他們的英雄；獨家體育遊戲發布平台；以及擴大各地粉絲數字影響力的元宇宙合作。我們正在打造世界領先的體育娛樂、知識轉移和數字收藏品平台。 SportsIcon通過沉浸式的、藝術性的、鼓舞人心的NFT和可解鎖的內容，將運動員精心策劃的見解捆綁在他們旅程中的關鍵時刻，這將推動他們熱情的追隨者社區的發展。我們的最終目標是創建一個生態系統，幫助粉絲接近他們的體育英雄，因此我們已經與最偉大的運動員合作，並將與更多不同的體育項目合作，將他們的故事和時刻變成Flow區塊鏈上的NFTs。