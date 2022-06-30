Incube chain生态系统从媒体内容中挖掘、处理、验证和管理嵌入式产品数据，为搜索引擎提供万亿级数据。 Incube平台连接品牌广告和观众的需求。品牌公司可以最大限度地发挥赞助产品的广告效果，观众可以在观看媒体的同时免费获得产品信息。