Battle Infinity 是一个由多个 P2E（边玩边赚）对战游戏组成的游戏平台。所有游戏都集成在一个名为 IBAT Battle Arena 的元宇宙世界中。在 Battle Infinity 世界里，玩家不仅可以游戏和战斗，还可以享受和体验身临其境的元宇宙世界。在这里，他们可以进行互动、表演、观看和探索 Battle Arena 虚拟世界。