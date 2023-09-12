mexc
市场币币交易
HOT
合约交易

交易

Mobile
请扫描下载MEXC APP，享受流畅的交易体验
无法下载？
Windows客户端查看更多

HorizonDEX

HZNDEX/USDT
0.00000--
$0.00
24h 最高价
0.00000
24h 最低价
0.00000
24h 成交量 (HZNDEX)
0.00
24h 成交额 (USDT)
0.00
24h 最高价
0.00000
24h 最低价
0.00000
24h 成交量 (HZNDEX)
0.00
24h 成交额 (USDT)
0.00
k线
通证信息
Loading..
基础版
TradingView
深度图
HZNDEX
HorizonDEX 是第一个基于 Linea 构建的集中流动性 DEX。与传统的自动化做市商不同，HorizonDEX 流动性池能够更高效地利用投资资本。 HorizonDEX 致力于提供无与伦比的交易体验和卓越的 DeFi 流动性效率——通过其集中流动性协议和一系列附属的可互操作功能模块来实现这一目标。
概况
币种名称
HZNDEX
发行时间
--
相关链接
发行价格
--
发行总量
100,000,000
委托订单
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

价格(USDT)

(HZNDEX)

(USDT)

0.00000$0.00
最新成交
数量()
价格()
数量()
时间
HZNDEX_USDT 当前已暂停交易。
币币交易
5X-X 合约交易
币币交易
5X-X 合约交易
Maker 0.00% / Taker 0.00%
HOT
买入 HZNDEX
卖出 HZNDEX
限价
市价
划转
可用-- USDT
买入价USDT
买入量HZNDEX
成交额USDT
可用-- HZNDEX
卖出价USDT
卖出量HZNDEX
成交额USDT
当前委托 (0)
历史委托
历史成交
当前持仓（0）
当前委托 (0)
历史委托
历史成交
当前持仓（0）
交易对
时间
类型
方向
全部
价格
订单数量
委托金额
完成度
触发条件
全部撤单
全部
限价委托
限价止盈止损
只做Maker
网络稳定
API 文档
API 文档
媒体社群
提交工单
提交工单
在线客服
在线客服
Loading...