HorizonDEX 是第一个基于 Linea 构建的集中流动性 DEX。与传统的自动化做市商不同，HorizonDEX 流动性池能够更高效地利用投资资本。 HorizonDEX 致力于提供无与伦比的交易体验和卓越的 DeFi 流动性效率——通过其集中流动性协议和一系列附属的可互操作功能模块来实现这一目标。