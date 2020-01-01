HyperCycle 是一种新的 Layer 0++ 区块链架构，专为安全、高速且廉价的微服务链上执行而设计，特别是（但不限于）与 AI 相关的服务。以上概述了 HyperCycle 设计，它利用了 TODA/IP 无账本区块链、TODA 资产模型和 SingularityNET 的信誉证明系统。