市场
币币交易
HOT
合约交易
热门搜索
热点活动
交易
Mobile
请扫描下载MEXC APP，享受流畅的交易体验
无法下载？
Windows客户端
查看更多
HXAcoin
HXA/USDT
--
--
--
24h 最高价
0.000000
24h 最低价
0.000000
24h 成交量 (HXA)
0.00
24h 成交额 (USDT)
0.00
24h 最高价
0.000000
24h 最低价
0.000000
24h 成交量 (HXA)
0.00
24h 成交额 (USDT)
0.00
k线
通证信息
Loading..
基础版
TradingView
深度图
HXA
HXA 币是 Herencia Artifex 项目的原生实用代币，这是一个革命性的 NFT 项目，旨在弥合现实世界物品和区块链技术之间的差距。 通过利用 NFT 并引入 HXA 币，Herencia Artifex 寻求创建一个创新的生态系统，通过分层质押系统实现私人商品销售的独家访问权。
概况
币种名称
HXA
发行时间
--
相关链接
白皮书
官网
区块查询
发行价格
--
发行总量
500,000,000,000
委托订单
0.000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
价格(USDT)
(HXA)
(USDT)
0.000000
≈
$
0.00
最新成交
数量()
价格()
数量
()
时间
币币交易
5X-X 合约交易
币币交易
5X-X 合约交易
Maker
0.00%
/ Taker
0.00%
HOT
买入 HXA
卖出 HXA
限价
市价
划转
可用
--
USDT
买入价
USDT
买入量
HXA
成交额
USDT
买入 HXA
可用
--
HXA
卖出价
USDT
卖出量
HXA
成交额
USDT
卖出 HXA
当前委托
(0)
历史委托
历史成交
当前持仓（0）
当前委托
(0)
历史委托
历史成交
当前持仓（0）
隐藏其他交易对
交易对
时间
类型
方向
全部
买
卖
价格
订单数量
委托金额
完成度
触发条件
全部撤单
全部
限价委托
限价止盈止损
只做Maker
网络稳定
API 文档
API 文档
媒体社群
提交工单
提交工单
在线客服
在线客服
Loading...