HXA 币是 Herencia Artifex 项目的原生实用代币，这是一个革命性的 NFT 项目，旨在弥合现实世界物品和区块链技术之间的差距。 通过利用 NFT 并引入 HXA 币，Herencia Artifex 寻求创建一个创新的生态系统，通过分层质押系统实现私人商品销售的独家访问权。