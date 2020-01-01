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HXA
HXA 币是 Herencia Artifex 项目的原生实用代币，这是一个革命性的 NFT 项目，旨在弥合现实世界物品和区块链技术之间的差距。 通过利用 NFT 并引入 HXA 币，Herencia Artifex 寻求创建一个创新的生态系统，通过分层质押系统实现私人商品销售的独家访问权。
概况
币种名称
HXA
发行时间
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发行价格
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发行总量
500,000,000,000
委托订单
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