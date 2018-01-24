HT（火幣全球通用積分）是基於區塊鏈發行和管理的積分系統，為火幣官方發行的唯一積分。HT 將支持火幣全球業務、全線產品，如：VIP 手續費折扣、認證商家保證金、火幣積分專享活動、與熱門幣種交易、參與火幣業務等。