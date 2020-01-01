Hatom已经建立了一个完整的生态系统，致力于在MultiversX上促进DeFi的发展，提供一系列旨在塑造DeFi格局的产品，包括借贷协议、流动盯盘、原生稳定币以及借贷即服务等。 Hatom的生态系统致力于为用户提供安全、透明和用户友好的DeFi服务，同时强调MultiversX区块链的可扩展性和安全性。